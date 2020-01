Surhuisterveen fiert oud en nieuw in grote tent

Een grote feesttent op de Kolk in Surhuisterveen is al 12 jaar het wapen tegen vandalisme. De verniellingen in het dorp liepen 13 jaar geleden zo uit de hand, dat het anders moest. Met financiële steun van de gemeente wordt er nu een groot tentfeest georganiseerd. Het hielp meteen om de schade door vandalisme terug te dringen.

Kijk hier naar een impressie van het feest