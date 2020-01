LIVEBLOG: Vrouw uit Dokkum komt om het leven bij kettingbotsing op A32

Het KNMI meldt dat er niet langer sprake is van code rood. Er is nog wel steeds dichte mist. Het zicht is op plekken minder dan 50 meter. Daarom geldt code oranje tot vijf uur.

Na vijf uur blijft het volgens het KNMI gevaarlijk op de weg. De dichte mist houdt aan. Het zicht is minder dan 200 meter. Daarom geldt tot 10 uur code geel. Weerman Piet Paulusma waarschuwt voor kans op gladheid.

