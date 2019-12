Chaos en verschillende kettingbotsingen op wegen in Fryslân door mist

Er was een ongeluk op de A32 bij Akkrum. Daarbij overleed een persoon en raakten negentien mensen gewond. Bij het ongeluk waren tientallen auto's betrokken. De A32 van Heerenveen naar Leeuwarden blijft nog tot morgen dicht. Ook de andere richting tussen Akkrum en Heerenveen is afgesloten. Verkeer kan via Werpsterhoek omrijden.