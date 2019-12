'Cliffs of Moher' terug op nummer één in de Fryske top 100

Het nummer van Gurbe Douwstra stond al acht keer eerder op één. Op twee staat 'Marije Maria' van Reboelje en de top drie wordt compleet gemaakt met 'In nije dei' van De Kast (live). Oele Plop kwam dit jaar niet verder dan plek 21. In totaal werden dit jaar 41.125 stemmen uitgebracht op de Fryske Top 100. De volledige lijst is te vinden op Frysketop100.nl.

'Waardering voor je werk'

Gurbe Douwstra was blij dat hij opnieuw op nummer één staat. "Ik vind het echt heel bijzonder. In het begin had ik zoiets van 'ik ben niet iemand van lijstjes en muziekwedstrijden', maar dit is natuurlijk wel een waardering voor het werk dat je doet. Als het publiek dat allemaal op deze manier waardeert, daarmee ben ik erg blij."

Nadat vorig jaar Oele Plop de lijst aanvoerde, wist Douwstra niet of hij op de hoogste plaats terug zou komen. "Ik had er geen enkele verwachting van. Er zijn veel mooie andere Friese nummers, ook veel nieuwen. Op een bepaald moment denk je: het zal wel eens uitgewerkt zijn en er zijn veel nummers die het verdienen zo hoog te komen, dus ik het er helemaal geen verwachting van. Wij zaten hier ook heel erg in spanning, in de kroeg, of het zou lukken."