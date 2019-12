Morra beleeft oudjaarsdag met respect

Zo is de vuurwerkshow afgezegd. Met carbid wordt wel geschoten, maar dan op één plek en niet dichtbij de woning van het slachtoffer. Ook zal de berg van 50 kuub hout vanavond weer in vlammen opgaan. Toch zal volgens Zwart oudjaarsdag in Morra nooit meer hetzelfde zijn: "Dit drama zullen we nooit vergeten. De man stond midden in het dorp en deed aan alles mee. En in één klap is hij er niet meer. Dat vergeten wij nooit meer."