Advocaat Tjalling van der Goot: "Ik hoef geen sympathie voor een zaak of verdachte te hebben"

Het was een bijzonder jaar voor advocaat Tjalling van der Goot. Hij stond de 33 blokkeer-Friezen bij in de rechtszaal. Bovendien is hij de advocaat van de man die verdacht wordt van de moord op collega-advocaat Derk Wiersum. "Ik hoef geen sympathie voor een zaak of een verdachte te hebben. Dat speelt geen enkele rol."