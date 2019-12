Sjinkie Knegt: "2019 was niet mijn beste jaar, om het zo maar te zeggen"

"Het gaat goed en ik ben tevreden over hoe ik er op dit moment voor sta", zegt een optimistische Sjinkie Knegt. "De trainingen gaan goed en ik kan weer helemaal met de ploeg meetrainen. Ik kan weer het volledige trainingsprogramma draaien. Ik train nog met speciale kleding: een zogenaamd 'drukpak'. Dat moet ik nog ruim een halfjaar dragen."

Stil zitten

Als de shorttracker terugkijkt op 2019 is zijn conclusie helder. "Dit is niet mijn mooiste jaar geweest", knipoogt hij. "Ik heb geen enkele wedstrijd gereden. Maar ik heb wel veel naar schaatsen gekeken en hoop daar ook wat van op te steken." Makkelijk was al het stilzitten niet voor Sjinkie. "De eerste paar maanden dat ik thuis zat, kon ik helemaal niets. Dat was op sommige momenten erg lastig."

Baard kwijt

Sjinkie heeft bovendien wat geleerd van de brand. "Ik had die thinner niet moeten gebruiken. Dat is de conclusie. Maar het is gebeurd en wij moeten nu proberen het beste ervan te maken. Ik heb er wel van geleerd dat ik dat nooit meer moet doen. Voor mijn vrouw en de kinderen was het ook niet makkelijk. De kinderen mochten eerst niet bij mij komen in het ziekenhuis. Pas na twee weken mochten ze op bezoek komen. Toen waren ze erg van slag, want ik was mijn baard en haar kwijt. Dus ik was niet meer de vader die ze gewend waren. Maar binnen een paar minuten was er niets meer aan de hand, hoor."

Hoofddoel

Sjinkie is erg trots op zijn familie. "Mijn vrouw heeft ontzettend goed gehandeld op de dag zelf, maar ook daarna. Ze heeft zich in haar eentje met ons gezin gered." Echt in paniek is hij niet geweest. "Ik heb nooit gedacht dat mijn carrière voorbij zou zijn. Vanaf dag één hebben ze in het ziekenhuis gezegd: wij doen er alles aan om jou weer op topniveau te krijgen. En dat is ook mijn hoofddoel."