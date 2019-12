LIVE: De Fryske top 100 en de strijd om de beste oliebol

Oliebollenwedstrijd

Publiek is dinsdag welkom in de studio aan de Zuiderkruisweg 2 in Leeuwarden om hun zelfgebakken oliebollen te laten testen. Die test wordt gedaan door een jury bestaande uit weerman Piet Paulusma, Heel Holland Bakt-deelnemer Hidde Jonker en kok Reitse Spanninga.

In de uitzending van de Fryske top 100 zal jouw oliebol beoordeeld worden door de jury. Ieder jurylid geeft een cijfer en het gemiddelde daarvan wordt jouw eindresultaat. Dat houden wij de hele dag bij. Aan het eind van de dag maken wij bekend wie de lekkerste oliebol van Fryslân heeft gebakken.