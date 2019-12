Boerenfamilie Arjen en Wietske Schoustra uit Oosterwierum: "We zijn wel toe aan een rustig jaar"

Wanneer Arjen en Wietske terugblikken op 2019 steekt één dag er met kop en schouders bovenuit. "De dat dat we met z'n allen naar het RIVM in Bilthoven zijn geweest", vertel Arjen. "Dat was zo ontzettend indrukwekkend. Onderweg zagen we zo veel mensen op en langs de weg die ons steunden. Daar krijg je kippenvel van."

Gevoel van argwaan

Ondanks de massale opkomst hield Arjen geen goed gevoel over aan het protest bij het RIVM. "De directeur werd bang en durfde zijn verhaal niet te doen. Dat versterkte ons gevoel van argwaan. Gelukkig is er wel uitgekomen dat het RIVM haar resultaten openbaar moet maken. Ik ben heel benieuwd wat daar uitkomt."

Eén ding hebben al die protesten wel opgeleverd: er is meer saamhorigheid tussen de boeren ontstaan. "Dat is best bijzonder", vindt Arjen. "Een boer is een individualist en werkt voor zichzelf. Maar we kregen met elkaar het gevoel dat we afgeserveerd werden. Vandaar dat we zo massaal actie hebben ondernomen."

Frustratie

Na al die protestacties is het nu tijd voor rust. Wietske: "We zijn wel toe aan een rustig jaar. 2019 was een jaar waarin onze emmer overliep. Het was een emmer die al flink vol zat, want de agrarische wereld ligt al veel langer onder vuur." "Het was opgekropte frustratie van iedereen", vult Arjen aan. "Onze teleurstelling in de overheid is ontzettend groot. Het ene moment krijg je een handreiking om uit te breiden en driekwart jaar later krijgen we de fosfaatrechten en stikstofmaatregelen op ons dak. Frustrerend."

Doorzetten

Wietske: "We proberen onze stip op de horizon in zicht te houden. Maar zoals het afgelopen jaar ging, waren we die stip soms gewoon kwijt. Dan wordt het ondernemen je onmogelijk gemaakt. Het is de kunst om dan bij jezelf te blijven." Aan stoppen denkt het stel nog lang niet. Arjen: "Dit is ons leven. Wij zetten door in 2020."