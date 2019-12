Marathontoppers op jacht naar titel: "Het wordt een hele andere koers"

Bob en Bart de Vries

Ook de broers Bob en Bart de Vries doen mee aan het NK, maar ze zitten beide wel in een andere ploeg en moeten dus ook tegen elkaar strijden. Volgens beiden valt het niet te zeggen wie van de twee broers de meeste kans maakt. "We zijn allebei schaatsers die graag een ronde voorsprong pakken. Om de titelstrijd dan in de sprint te beslissen, zou het allermooiste zijn", zegt Bart. Volgens Bob de Vries moet Arjan Stroetinga het doen in zijn team: "Stroetinga is altijd onze troef in de sprint. Hij laat altijd zien dat hij het nog niet verleerd is. We zullen volop voor hem werken, maar natuurlijk hoop ik ook op mijn eigen kans."

Geen plan B

Bart de Vries hoopt niet dat het op een sprint uitdraait. "Wij zijn een ploeg met alleen maar aanvallers en daar moeten we het van hebben. Wij hebben geen plan B voor de sprint." Bob denkt echter niet dat een sprint uitblijft: "Hoe graag we ook een aanval willen, sprinters hebben toch de grootste kans. Er wordt op het NK altijd weinig weggegeven en voor een aanval heb je toch een beetje ruimte nodig."

Bob ziet veel kanshebbers voor de titel: "AB Vakwerk is een hele sterke ploeg en ook Okay heeft twee favorieten. Wij hebben natuurlijk Arjan Stroetinga en Jorrit Bergsma en dan heb je ook nog een hele groep outsiders."