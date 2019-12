Grote brand bij Pax Bouw- en Industrieservice in Heerenveen

Een grote binnenbrand heeft in de nacht van maandag op dinsdag veel schade aangericht bij Pax Bouw- en Industrieservice in Heerenveen. In de grote loods van Pax op bedrijventerrein De Kavels vloog een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak in brand. Dat zorgde voor rook en warmte in het bedrijvencomplex.