Farmers Defence Force wil in actie tegen vervuilende bedrijven

Op landelijk gebied willen de leden van FDF zich inzetten voor het vrijgeven van de meetgegevens die gedaan zijn door het RIVM. Of die gegevens worden vrijgegeven, is nog niet zeker. Afhankelijk daarvan zal Farmers Defence Force verder in gesprek met het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

Rechtsongelijkheid

Op juridisch gebied wil Farmers Defence Force zich ook later horen. Zij zeggen dat de handhavingsverzoeken willen indienen en bedrijven die geen Natuurbeschermingswet-vergunning hebben, dwingen tot het verminderen van uitstoot of de productie stil te leggen. Op welke wijze dat moet gebeuren, staat niet in de brief.

"We willen een mega-handhavingsverzoek indienen tegen vele bedrijven tegelijk. Dit omdat er rechtsongelijkheid is in Nederland. Al heb je maar een paar koeien, dan moet je een vergunning hebben. Industrie met een uitstoot tot 10 kiloton is daarentegen vrijgesteld!", zo valt er te lezen.

'Smeer de trekkers maar vast door!'

Europees gezien zijn er nog niet veel plannen, de samenwerking met Duitse boeren is een feit. Aan beide kanten van de grens zullen zij elkaar blijven steunen. Verder verwacht het zeskoppige bestuur van Farmers Defence Force dat ze massaal naar Brussel moeten, voor de Green Deal van Frans Timmermans. "Dus smeer de trekker maar vast door!"

Verder willen ze zich inzetten voor meer samenwerking, voor het maximale resultaat voor hun sector. Daar staat wel een voorwaarde tegenover, er moet meer geld komen voor het boerenerf. "We laten ons niks aanmeten of aanpakken! Dan trekken we liever de stekker er uit!", zo valt te lezen in de brief die gedeeld is in diverse FDF-groepen.