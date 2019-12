Op plantenjacht in Zuidwest-Fryslân: zoeken naar de winterbloeiers

"Het was er prachtig weer voor, het was een mooi evenement. Er is een mooi overzicht gemaakt van hoe het er voor staat met de bloeiende planten in het zuidwesten van Fryslân," zegt Ruud Oudega. "Het doel van de plantenjacht is om te zien hoe het ervoor staat als de planten op hun minst zijn. Dat krijg je misschien nog wel een beter beeld dan als er veel te veel bij mooi weer in bloei staan."

Registratie

De echte resultaten moeten nog naar voren komen uit het onderzoek van Floron. "Ik kan niet zeggen wat de trend is, dat is nog wat ingewikkeld. Wij waren met meer dan 30 mensen op pad en er zijn ruim 160 planten geregistreerd. Dat is zo'n 21 op iedere locatie. Dat is echt nog wel wat, want er bloeien natuurlijk niet veel in de winter. Het gaat om zo'n 60 soorten," legt Oudega uit.

Laatbloeiers

Hij geeft aan: "De top 10 blijft wel wat hetzelfde, bijvoorbeeld de madeliefjes, paardenbloemen, straatgras, dovenetel, hoornbloem. Er zijn nóg bloeiende planten, maar ook ál bloeiende planten zoals vroegelingen."