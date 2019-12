NK marathonrijden is 'Wedstrijd van de Week'

Evenals schansspringen in Garmisch-Partenkirchen en nieuwjaarsstunts in de provincie hoort het NK marathonschaatsen bij nieuwjaarsdag. Vorig jaar werd het georganiseerd in Groningen en nu in Enschede. "De ogen bij de mannen zullen gericht zijn op Arjan Stroetinga, die al zeven keer eerder Nederlands kampioen werd. Zondag liet hij op de massastart van het NK afstanden zien dat hij in goede vorm is," zegt sportverslaggever Andor Faber. "Irene Schouten is bij de vrouwen dé topfavoriet. Zij schaatst voor de ploeg van Jillert Anema."

Woensdagmiddag om 16.00 uur starten de vrouwen, de mannen zijn om 17.30 uur aan de beurt. Een live-verslag fan de wedstrijden is te horen in het radioprogramma 'In Fleanende Start'. Een dag later is er een samenvatting te bekijken.