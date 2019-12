Gestolen schilderijen van Jopie Huisman nog niet gevonden

"Helaas, het is niet gelukt. Dit jaar werd het bericht ruim een half miljoen keer bekeken en zo'n 8.000 keer gedeeld, dat was echt bizar. Maar er is helaas nog niets uitgekomen," vertelt Peter Miedema van het Jopie Huisman Museum. "Het zal heel lastig worden, ze zullen ergens hangen maar ze kunnen ook niet verhandeld worden. De plaatjes van de schilderijen staan wel op internet, dus men kan ze moeilijk op Marktplaats zetten. Dus we hadden hoop op een anonieme tip, of iets dergelijks."

'Hartverwarmend'

Toch heeft de actie nog wel iets opgeleverd. "Dat het zo viraal ging geeft wel aan dat het nog steeds actualiteit heeft. Mensen betuigen ook weer hun liefde en waardering betuigen voor het werk van Jopie Huisman, het was een wake-up call om weer eens langs te komen. Dus voor ons hartverwarmend."

Basis voor museum

De diefstal was de basis voor het museum zelf, meent Miedema. "Jopie had zijn werk uitgeleend aan een kunstgalerie in Nuenen. Zijn gezondheid was niet zo best en hij lag in het ziekenhuis, en hij kreeg te horen dat de drie schilderijen gestolen waren. Hij zette toen de expositie stop en haalde de schilderijen terug. Dat was eigenlijk ook de bron voor het museum, dankzij de bescherming van Jopie zelf zijn ook de schilderijen zo goed bijeen gebleven."