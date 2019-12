Lekker warm nieuwjaarsduiken in de dorpshottub van Oudemirdum

Een duik in een hottub in plaats van het koude buitenwater, op 1 januari kan het in Oudemirdum. Toen de klassieke nieuwjaarsduik bij De Hege Gerzen in het IJsselmeer niet meer mocht, zocht met in het dorp naar een alternatief. Dat is een grote hottub geworden met zo'n 30 kuub water die op nieuwjaarsdag kan worden gebruikt voor een duik. Iedereen is welkom op 1 januari vanaf drie uur 's middags. Het gaat om een initiatief van 'Oudemirdum bruist,' en vriendenploeg en de plaatselijke kroeg.