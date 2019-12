Piet Paulusma geraakt door aandacht voor de laatste 'Piets Weer' bij SBS6

Na 23 jaar is Piet Paulusma klaar bij SBS6, waar hij voor de allerlaatste keer 'oant moarn' zal zeggen. De weerman was maandag geraakt door alle aandacht die er voor zijn afscheid was. Tal van cameraploegen stonden voor hem klaar bij de Elfstedenhal. Pieter blijft gewoon weerman bij Omrop Fryslân, en maakt daarnaast op 1 januari zijn debuut bij Omroep MAX.