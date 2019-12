Oudste SKS-trofee naar Fries Scheepvaart Museum: zilveren skûtsje

Klaas van der Meulen was de schipper op het skûtsje, dat eigendom was van zijn zwager Cor Salverda. De weduwe van Cor, Nellie Salverda-Hornstra, had aangegeven dat zij graag wilde dat het skûtsje na haar dood naar het museum in Sneek zou gaan, en zo is het ook gegaan. Het zilveren skûtsje is in 1946 gemaakt in Schoonhoven voor de skûtsjecommissie van Sneek.

75 jaar SKS

Het skûtsje moet wel worden opgeknapt, omdat er in de loop der jaren touwtjes zijn losgeraakt. Daarna krijgt het een ereplaats in der museum in de zomertentoonstelling over het 75-jarig jubileum van de SKS.