Doe je mee aan een Nieuwjaarsduik? Lees deze 8 tips van de Reddingsbrigade

1) Doe alleen mee aan een goed georganiseerde Nieuwjaarsduik

De Reddingsbrigade adviseert niet 'in het wild' te duiken op locaties waar geen hulpverlening is. "Spring niet op eigen houtje in het water. Bij de georganiseerde duiken zijn vrijwilligers die toezicht houden, die staan er niet voor niets. Houd je dus ook aan de regels," aldus Huizinga.

2) Doe alleen mee als je fit bent

Als je dat niet bent of het is medisch niet verantwoord, doe dan niet mee. Als je je bij de duik niet goed voelt, meld je dan direct bij de hulpverleners (lifeguards, EHBO'ers, huisartsen)

3) Bereid je goed voor

Lees alle beschikbare informatie over de duik, kom op tijd zodat je de locatie kunt bekijken en ook weet waar de hulpverleners zijn. Volgens Huizinga is dat heel belangrijk: "Denk van tevoren goed na: wat zal ik doen? Waar zal ik dat doen?"

4) Zorg voor een goede warming-up

Blijf in beweging, helemaal als de warme kleding uit is.

5) Bescherm jezelf tegen de kou

Houd zo lang mogelijk de kleding en schoenen aan. Doe ook een muts op, want je verliest veel warmte via je hoofd. Ook kun je vaseline smeren of een neopreen pak aantrekken.

6) Let op de kinderen

Verlies de kinderen niet uit het oog, houd ze bij voorkeur aan de hand. Door de drukte kunnen de kinderen in de problemen komen.

7) Kom zo gauw mogelijk weer uit het water

"Ga niet nog een rondje zwemmen, want je kunt de warmte kwijtraken als je te lang in het water ligt," legt Huizinga uit.

8) Warm snel weer op na de duik

Zoek een plek uit de wind, het liefst in een warme ruimte. Droog jezelf goed af en kleed je aan. Drink geen alcohol na de tijd, dat kan onderkoeling veroorzaken. Neem juist een warme zoete drank en/of soep.