Sportcast: "Femke Kok wordt de Heiden van het vrouwenschaatsen"

Henk Hospes, coach van Gewest Fryslân, is erg blij met de prestaties van zijn ploeg op het NK. Toch is er één resultaat dat er voor Hospes uitsprong: "De winst van Melissa Wijfje op de 1.500 meter was echt het hoogtepunt." Letitia de Jong plaatste zich op de 500 meter en de 1.000 meter voor het NK Afstanden en het WK Sprint na tweemaal een tweede plaats. De Jong is daar erg blij mee: "Het is jammer dat ik geen titels heb gepakt, maar dat is niet het overheersende gevoel. Ik ben blij met mijn eigen prestaties en de tickets die ik heb verdiend."

Dieptepunt Douwe de Vries

Douwe de Vries had een slecht NK: "Mijn dieptepunt van dit weekend was Douwe de Vries", antwoordt de schaatser op een vraag van presentator Roelof de Vries. "Ik heb gewoon een slecht weekend gehad. Vooraf had ik een longontsteking en daardoor was de voorbereiding al slecht." Douwe de Vries denkt dat hij nu niet meer in aanmerking komt voor de 'aanwijsplek' voor het EK: "Ik denk niet dat ik uitgekozen word voor het EK."

Wanneer stopt Kramer nou?

In de media vragen veel mensen zich af wanneer Sven Kramer nou eens stopt met schaatsen. Kramer zelf is daar niet blij mee en ook Henk Hospes is boos: "Het is veel interessanter om te vragen 'wanneer versla je Roest nou eens?" Douwe de Vries is al 37 en na de reactie van Hospes durft Roelof de Vries het bijna niet meer te vragen, maar hoelang gaat hij nog door? Douwe de Vries: "Als ik zoveel geld als Kramer zou krijgen, dan zou ik nog wel even doorgaan."

De Heiden van het vrouwenschaatsen

Femke Kok pakte verrassend een podiumplaats op de 500 meter, daarmee plaatste ze zich voor het WK Afstanden in Salt Lake City en de volgende World Cup in Calgary, maar of ze aan beide toernooien meedoet, is nog maar de vraag, want ze mag ook nog meedoen aan het WK voor junioren. Henk Hospes: "Zoals het nu staat, gaat ze sowieso naar Calgary, maar niet naar het WK Afstanden. Ik zou haar adviseren om in ieder geval aan het WK Junioren mee te doen. Ze is goed op alle afstanden, Femke Kok wordt de Heiden van het vrouwenschaatsen."