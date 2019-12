Vrouw verlaat voortuin ex-man in Jubbega en mag geen contact meer met hem hebben

De man eiste dat de vrouw zo snel mogelijk wegging en vroeg daarnaast ook om een straat- en dorpsverbod, omdat hij zich door haar geïntimideerd voelt. Het straatverbod werd toegewezen, maar het dorpsverbod ging de rechter te ver.

Naast het straatverbod in Jubbega mag de vrouw ook niet in de buurt van het appartement van haar ex-man in Leeuwarden komen. Verder mag ze geen contact meer met hem opnemen. Bovendien mag ze geen foto's en berichten over haar ex op social media plaatsen. Doet de vrouw dat wel, dan kost dat haar 250 euro per dag, met een maximum van 5.000 euro.

De rechter zei dat hij een einde wilde maken aan de kampeeractie 'om de mogelijke escalatie' in de slepende scheidingszaak te voorkomen. De rechter verdiepte zich ook in de motieven van Linda Holtman. Hij gaf de man daarom in overweging om de vrouw vast een voorschot te geven uit de gemeenschappelijke bezittingen. Het gaat om een groot woonhuis in Jubbega met achterliggende manege en land. De rechtszaak over de boedelscheiding loopt nog. De uitspraak daarover wordt komend jaar verwacht.

Een nieuwe start

Linda Holtman, de vrouw in kwestie, zegt dat ze een zwalkend bestaan leidt sinds zij en haar man twee jaar geleden uit elkaar gingen. Ze zou geen nieuwe start kunnen maken omdat haar geld in het huis zit en in de leegstaande manege daarachter.

Goed gevoel

Linda Holtman heeft naar eigen zeggen toch een goed gevoel overgehouden aan de kampeeractie, omdat ze daardoor de kans kreeg om aandacht te vragen voor de huisvestingsproblemen van mensen die door een slepende scheiding geen nieuwe start kunnen maken. Ze heeft veel reacties gekregen op haar actie. De definitieve uitspraak van de rechtbank komt op Oudejaarsdag.