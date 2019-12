Aangifte tegen schrijver Geert Mak vanwege spoorlopen bij Dronryp

Spoorbeheerder ProRail doet aangifte tegen schrijver en presentator Geert Mak uit Jorwert, omdat hij over een treinspoor liep. Dat is te zien in beelden van de VPRO, van zijn televisieprogramma In Europa. ProRail vraagt de VPRO ook om de beelden weg te halen waarin Mak over het spoor loopt. De vervoerder is bang dat mensen Mak na gaan doen. Het is verboden en levensgevaarlijk, zegt ProRail. Volgens een woordvoerder van het bedrijf liep Mak over het spoor bij Dronryp.