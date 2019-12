Fryslân heeft er twee nieuwe insecten bij: een kever en een graafwesp

Op een nieuw stuk natuurterrein in Leeuwarden zijn twee voor Fryslân nieuwe insectensoorten gevonden. Het gaat om een keversoort, de Meligethes rotundicollis en om een graafwesp, de Mimumesa beaumonti. De wesp is hier zo zeldzaam dat er bijna niets bekend is over hoe het beestje leeft. De insecten zijn ontdekt in het Biodiversum, op het terrein van Mannen van Staal op bedrijventerrein De Zwette. Dat is speciaal aangelegd om de natuur meer ruimte te geven.