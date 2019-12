De Fryske Top 100 begint bijna: lees hier de leukste feitjes over de lijst

Oele plopt naar beneden

in 2018 zette Oele Plop de Fryske Top 100 op z'n kop door met een behoorlijke stemcampagne nieuw binnen te komen op nummer 1. Dit jaar komt die man die zo graag 'smoar' is niet verder dan een 25e plek, wat ook betekent dat er dit jaar een nieuwe nummer 1 is.

Heitelân

Van de 90 nummers die nu zijn bekendgemaakt, is zangeres PYN de hoogste binnenkomer in de Fryske Top 100. De verwachting was al dat haar nummer Heitelân, dat ze samen met Greidebrass maakte, een plaats zou verwerven in de Fryske Top 100. We vinden haar terug op plek 12 in de Fryske Top 100.

In totaal zijn er 23 nieuwe binnenkomers in de Fryske Top 100 dit jaar.

Hekkensluiter

Door al die nieuwkomers is er dit jaar geen plek meer voor een aantal andere nummers. Zo zijn de nummers Greideroas en Blaasmuzyk van Piter Wilkens er dit jaar net uit gevallen, evenals Paradys by it Dashboardljocht van De Kast & Maaike Schuurmans. In 2018 stond dit nummer nog op plek 81.

De grootste 'daler' is Andries de Vries, die van plek 15 naar plek 97 is gezakt.

Maar liefst 9 keer

Dat er twee nummers van Piter Wilkens uit de lijst zijn geraakt is jammer voor hem, maar wel een schrale troost: Piter Wilkens is ook de artiest die het vaakst in de Fryske Top 100 staat, met maar liefst 9 nummers. Vlak daarna staat De Kast met 8 nummers in de lijst, al zijn wel 3 daarvan samenwerkingen. De Hûnekop staat er 7 keer in.

Dit jaar beginnen we de Fryske Top 100 met een nummer van Syb en zijn band. Alle Tiid komt nieuw binnen in de Fryske Top 100 en is de opener van de Fryske Top 100 dit jaar.

Benieuwd naar de top 10?

Helaas pindakaas, we kunnen nog niets zeggen over de top 10. Luister tussen 16.30 en 18.00 uur naar de radio of kijk live mee op televisie en mis niets!