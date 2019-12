Terugkijken: Brand in woonboerderij in Sint Jacobiparochie

Anneke de Groot en haar veertien pleegkinderen overkwam dit jaar een grote ramp. Op 16 april sloeg het noodlot toe. Een uitslaande brand legde hun woning volledig in as. Een drama voor het grote gezin. In één klap was alles weg. Anneke is een sterke vrouw en de hulp vanuit het dorp en de omgeving zorgt ervoor dat er een tijdelijk onderkomen wordt gevonden in het dorp. Maar eenvoudig is het allemaal niet.