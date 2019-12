Burgemeester Jan Rijpstra: "Woensdag wordt er een stille tocht gehouden"

"We zijn er stil van. Dit heeft een heel grote impact op de mienskip", vertelt de burgemeester. "Het enige wat je nu kunt doen als burgemeester is er zijn voor de familie en naasten. Ze zijn geschokt en leven in een roes. Mijn belangrijkste taak is te luisteren en aan de andere kant te overleggen met de politie over het onderzoek."

Grote impact

Over dat onderzoek wil de burgemeester niet veel kwijt. "We weten nog niet wat er die avond precies heeft plaatsgevonden. Dat onderzoek loopt nog en zal de komende maanden verder worden uitgevoerd door de politie." Wel houdt de gemeente contact met de scholen, waar het nieuws ook grote impact heeft.

Bij scholengemeenschap Liudger hangt de vlag inmiddels halfstok.