Steeds meer culturele ondernemers in Fryslân

De groei van het aantal culturele ondernemers blijft ook in 2019 groeien. De laatste jaren steeg het aantal ondernemers in Leeuwarden en Fryslân sneller dan het landelijk gemiddelde. In Leeuwarden was de groei dit jaar zo'n 15 procent, terwijl de landelijke groei en toename in heel Fryslân 12 procent was.