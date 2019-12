College Weststellingwerf laat drank in januari staan

Alcoholvrije omgeving

De gemeente zet zich actief in om de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren terug te brengen. Het lukt haar om onder het gemiddelde in Fryslân te blijven. IkPas is één van de manieren om alcoholgebruik onder de aandacht te brengen, want een alcoholvrije omgeving zorgt er volgens de gemeente voor dat het gebruik van alcohol onder minderjarigen daalt.

Alcohol niet vanzelfsprekkend

Burgemeester André van Nadort is enthousiast over de campagne. Hij hoopt dat de actie er voor zorgt dat mensen zich bewuster zijn van de gewoonte om alcohol te drinken en een voorbeeldrol van het college daarin. Ook vindt de burgemeester at het niet vanzelfsprekend hoeft te zijn om alcohol te drinken.

Van de Nadort hoopt dat zo veel mogelijk collega's en inwoners de alcohol een maand laten staan.