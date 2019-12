De Vuurwerkgigant: "Een chagrijn koopt geen vuurwerk"

Ook dit jaar investeert Nederland weer volop in knal- en siervuurwerk om het nieuwe jaar knallend te beginnen. Maandagochtend 30 december stond er al een lange rijk met mensen voor de deur te wachten tot de verkoop begon. "We hebben redelijk wat ruimte, maar dat moet ook wel want er komen heel wat mensen binnen", vertelt Taeke Brouwer. "Mensen kunnen hier ook iets eten en drinken. De meeste mensen vinden het fantastisch hier."

'Kwestie van opvoeden'

Ondanks alle negatieve berichten over overlast door vuurwerk, merkt Brouwer niet dat het aantal kopers terugloopt. "Het is hier ieder jaar weer druk." Bovendien snapt hij niets van mensen die klagen over het feit dat dieren bang zijn voor de harde knallen. "We hebben zelf honden en er is nog nooit een hond bang geweest voor vuurwerk. Dat is een kwestie van opvoeden."

Kleine showtjes

In de plannen voor het gemeenschappelijk afsteken van vuurwerk, ziet Brouwer helemaal niets. "Wanneer je het zelf koopt, wil je het ook zelf afsteken. Dat krijg je er niet uit. De grote dozen met siervuurwerk worden het meest verkocht. Dat zijn kleine showtjes op zichzelf", vertelt Brouwer.

Familiebedrijf

Brouwer is al jaren actief in de vuurwerkhandel. In 2005 is het bedrijf naar Franeker verhuisd en flink uitgebreid. "Ik heb acht kleinkinderen die hier werken, maar ook mijn kinderen en schoonfamilie helpt mee. Het is een fantastische tijd om hier met z'n allen te werken."