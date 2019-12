Bekijk hier de kaart: Waar wordt er in Fryslân met carbid geschoten?

In de meeste gemeenten moet je zelf een vergunning aanvragen om met carbid te mogen schieten. Maar er zijn uitzonderingen. Zo zijn er op Ameland vijf aangewezen locaties. Daar mogen mensen carbidschieten, als ze zich aan de voorschriften houden.

Op Vlieland heb je ook geen vergunning nodig, maar daar zijn geen aangewezen locaties. Op het eiland zijn weinig geschikte plekken, laat de gemeente weten. Bovendien zijn de meeste geschikte plekken van Staatsbosbeheer, en daar moet dan apart toestemming gevraagd worden

In Ooststellingwerf is er geen vergunning of melding nodig. Er zijn nooit problemen geweest rond het carbidschieten in de gemeente, maar er rijden wel boa's rond om te controleren of de schieters zich aan de voorschriften houden.

Sels sjitte?

Ga je zelf carbidschieten of heb je foto's van het schieten bij jou in de buurt? Zet ze dan ook bij ons op de kaart.