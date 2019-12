Vrouw kampeert voor woning ex-man in Jubbega, man spant kort geding aan

Een nieuwe start maken kan nog niet, omdat haar geld in het huis van haar ex-man zit en in de leegstaande manege achter de woning. Holtman wil uitgekocht worden, zodat ze een nieuwe start kan maken, maar volgens haar weigert haar ex-man iedere medewerking aan het regelen van de scheiding.

De man in kwestie is niet thuis. Hij laat weten dat hij zich geïntimideerd voelt door de actie van zijn vrouw. Hij vindt dat ze hem stalkt en heeft een kort geding tegen haar aangespannen met als eis dat ze vertrekt.

Kort geding

Het kort geding dient maandag in Zutphen. De man heeft ook de politie ingeschakeld. Die is langs geweest in Jubbega en heeft Holtman geadviseerd om te vertrekken, maar dat heeft ze geweigerd. Ze heeft naar eigen zeggen ook geen andere plek om naartoe te gaan. Holtman is van plan om door te gaan met haar campeeractie totdat er een oplossing is in de scheidingskwestie.