Bergsma na zesde NK-titel: "Het blijft speciaal"

Je zou zeggen: zes keer winnen, dat went. Maar dat is niet zo, volgens Bergsma. "Het blijft bijzonder en helemaal als je kijkt naar Patrick Roest, die eigenlijk dit seizoen nog niet is verslagen. Dan is het nog niet zo zeker dat je hem wint. Dan is het wel heel mooi om hem te verslaan hier op een titeltoernooi."

De rit tegen Roest bleef lang spannend. Dat zag Bergsma ook onder het schaatsen. "Hij bleef toch in de buurt. Maar ik had de wissel wel steeds mee, ik kon op de kruising achter hem aan."

Eerst zorgen

Toch waren er eerst nog wel wat zorgen bij Bergsma. Die ontstonden vrijdag na de derde plaats op de 5.000 meter. "De rit van vrijdag was gewoon slecht. Nu bouwde ik hem veel beter uit, rijd ik veel strakker en dan komt er een hele mooie tijd uit."