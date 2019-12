Vier jonge mensen over 2020: "Kom uit jouw bubbel"

Wytse Dijkstra denkt dat kunst en cultuur een grote rol kunnen spelen om de afstand tussen overheid en burger kleiner te maken. Door cultuur kun je reflecteren op wat er in de wereld en om je heen gebeurt. Het verbindt mensen. Een festival als Welcome to The Village bijvoorbeeld, dat is een dorp waar iedereen komt, van boer tot klimaatactivist. Daar ontmoeten mensen elkaar en leren weer wat van elkaar, zegt hij.

Volgens Dijkstra wordt het tijd dat we accepteren dat we het met elkaar moeten doen en we in elkaars schoenen gaan staan. Hij hoopt dat de social media ook wat minder invloed zullen hebben.

"In de eigen bubbel"

De andere forumgasten herkennen dat verhaal. We zitten als jongeren vaak ook al in een bubbel, zegt onder andere Fardau Procee. Ze wil zelf proberen daar ook meer uit te komen. Dat geldt ook voor Eke Folkerts. Als woordvoerder van jonge boeren ging ze recentelijk naar een avond van veganisten. Van tevoren dacht ze dat ze het wel voor de kiezen zouden krijgen als boeren. Het tegenovergestelde was het geval. "De boeren werden omarmd."

Dat gaf Eke en haar kompaan die mee was een goed gevoel. Voor alle vier is uit de bubbel stappen iets waarmee ze aan de slag willen. We moeten het met elkaar doen.