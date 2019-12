Jorrit Bergsma pakt zesde nationale titel op tien kilometer

Met nog veertien ronden te gaan nam Bart het echter over. Hij kon zich toen concentreren op de tijd van Marwin Talsma, maar zijn rondetijden gingen te snel naar de hoge 31'ers. Bob kwam zelf terug in de race, nam afstand van Bart en won de race in 13.11,33, met ruim acht seconden voorsprong op zijn broer.

"Wilde meer laten zien"

"Dat is dan ook het enige positieve aan deze race", zo zei Bob. "Ik heb natuurlijk al aangegeven me te concentreren op de marathon, maar als je meedoet, wil je toch meer laten zien dan dit." Voor Bart de Vries was het een kwestie van proberen de tijd van Talsma aan te vallen. "Ik had 31.00 in gedachten, maar al redelijk snel had ik door dat dat hem niet werd."