Visser wint ook 5000 meter, Anema en Kleibeuker naast het podium

Anema plaatste zich op de 1500 en de 3000 meter ook al niet voor de internationale kampioenschappen. Dat lukte dus ook niet op de 5000 meter. Ze kon in de laatste rit tegen Achtereekte lang meekomen, maar halverwege moest ze haar laten gaan. De rondetijden klommen naar 33'ers en zelfs 34'ers.

"Ik had me voorgenomen om zo lang mogelijk mee te gaan. Of je nu derde of vijfde wordt, dat maakt ook niet uit. Je wilt je gewoon plaatsen." Halverwege de rit was het echter klaar. "Toen wist ik dat het klaar was. Ik vind niet dat ik slecht heb gereden dit weekend, maar sommige anderen zijn gewoon beter."