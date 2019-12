Waardering raakt Piet Paulusma: "Ik ben ook maar een mens"

Op 2 januari begint hij bij Omroep MAX. "Dat is even wennen aan andere tijden, maar het is een mooie overstap. De 25 jaar volmaken bij zowel SBS lukte niet. Daar was ik wel erg teleurgesteld over, ik ben er het afgelopen jaar erg mee bezig geweest, met gesprekken. Er gebeurde van alles. Het was spannend van wat gaat het worden."

Doorbraak

Hij is altijd aardig gebleven. "Met slaan en schoppen bereik je niets. Het is het beleid van het bedrijf. Ze hebben me nooit verteld waarom, ze zeiden alleen maar dat ze een andere kant op wilden. Het wordt nu een meer modern Amerikaans weerbericht heb ik begrepen. In dat moderne zou ik wel passen, maar niet in een studio. Ik sta buiten, daar ben ik bekend mee geworden met het buiten presenteren. In het begin bij de Omrop heb ik ook maar twee keer in de studio gezeten."

Hoe wordt het afscheid?

"Het wordt maandag een hectische dag. Ik ben 's morgens een halfuur te horen op Radio 1, 's middags komt het Jeugdjournaal en bij de laatste opname van het weer komt veel pers." Eerst zou er geen pers zijn, maar er kwamen verschillende verzoeken binnen. "Het is niet 'des Piets' dat er geen mensen bij zijn, dat toegankelijke hoort bij mij." Daarna neemt hij afscheid van zijn collega's. "Er komen een paar bazen die ik al heel lang ken, de nieuwe bazen komen niet. Ik hoef geen groot feest, maar ik wil wel afscheid van collega's nemen, met een hapje en drankje."