Pauselijke onderscheiding voor Friese koster: "Ik ben helemaal beduusd"

Kuijpers was al op zijn achtste betrokken bij de mis in de kerk. Daarna werkte hij bij de V&D, dat toen nog een katholiek bolwerk was. Toen hij koster werd, moest hij vaak het werk achterlaten als hij werd gevraagd om een klusje in de kerk te doen.

De pauselijke onderscheiding, de Pro Ecclesia et Pontifice, wordt in Nederland eigenlijk niet meer uitgegeven. Vooral in Fryslân is de onderscheiding zo goed als onmogelijk nog te krijgen. Toch hebben de pastoors en beheerders van de Dominicuskerk het Bisdom Groningen-Leeuwarden zo ver gekregen om een verzoek op te sturen naar Rome. Kuijpers wist dat het speldje eigenlijk nooit meer wordt vergeven, en dat maakte de verrassing alleen maar groter.