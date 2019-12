Antoinette de Jong huilt: "Drie honderdste doet wel pijn"

"Het is te graag willen. Het is de rust niet vinden. Maar ik voel me zo goed, en dat wil ik laten zien."

De Jong heeft zich wel geplaatst voor het WK allround, en dat is beslist geen B-toernooi. Maar het EK en het WK afstanden zijn de belangrijste wedstrijden van het seizoen, zegt ze. "Het WK allround is heel mooi, maar ik mis twee hele groten, en daar had ik graag willen laten zien wat ik kon,"

Reina Anema

Reina Anema werd zesde op de 3000 meter, op twee honderdsten achter Ireen Wüst. In een rechtstreeks duel leek het er even op dat ze Wüst nog kom kloppen, maar dat lukte niet. "Ze kon me voor blijven. Jammer."