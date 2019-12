Politie Leeuwarden neemt meer dan 3000 kilo vuurwerk in beslag

Agenten kwamen de verkoper op het spoor nadat ze 's ochtends vroeg vier voertuigen hadden gecontroleerd. In alle vier voertuigen werd meer dan de toegestane 25 kilo aan legaal vuurwerk aangetroffen. In totaal is hierbij 450 kilo vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen.

Daarna ging de politie naar het bedrijf dat het vuurwerk verkocht. Daar bleek dat 2700 kilo vuurwerk niet op de juiste plaats was opgeslagen. Dat meldt de politie. Het vuurwerk is in beslag genomen.