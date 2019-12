Femke Kok door het dolle: "Mijn weekend kan niet meer stuk!"

Er is wel een probleem: het WK afstanden is één week voor het junioren-WK. En officieel is Kok nog junior. Die wedstrijden wil ze ook graag rijden, zegt ze. "Daar wil ik nu van genieten. Over een jaar kan het niet meer. Ik moet zien of het WK afstanden past tussen de juniorenwedstrijden. Het Wk voor junioren is nog altijd het belangrijkste doel. Oft het past, daar heb ik nog niet naar gekeken.

Zondag rijdt Kok ook nog de 1000 meter op de NK afstanden.

Blijdschap bij Letitia de Jong

Voor Kok, op de tweede plek, eindigde Letitia de Jong. Daarmee haalde ze hetzelfde resultaat als vorig jaar. Ze is dus zeker van een ticket voor de WK afstanden. "ik ben heel blij dat ik daar bij zit. Het is geen geheim dat ik hier als één van de favorieten aan de start stond. Ik kon in zekere zin alleen maar verliezen, maar gelukkig gebeurde dat niet."