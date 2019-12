SC Cambuur is de trotse koploper van de eerste divisie. Onder leiding van coach Henk de Jong lijkt de ploeg op weg naar promotie en misschien ook wel naar het kampioenschap. De eerste seizoenshelft had veel hoogtepunten: veel doelpunten, goeie wedstrijden en soms spanning. In het Cambuur Sjoernaal kijken we terug op die eerste helft.