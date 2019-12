De Jong valt ook op de 3000 meter buiten de boot, maar mag wel naar WK allround

De Jong zat wel heel dicht bij het podium: ze was maar drie honderdsten langzamer dan de nimmer drie Achtereekte. Daarachter vielen ook Ireen Wüst en Reina Anema buiten de boot wat betreft de tickets voor de WK afstanden. In een mooie rit tussen Wüst en Anema leek het erop dat ze beide de eerste tijd van Schouten zouden pakken. Anema knokte zich helemaal terug in de race, en leek Wüst te passeren, maar die hield op de finish twee honderdsten over op Anema. Ze eindigden op plek vijf en zes.

WK allround

Het is niet zo dat De Jong zich helemaal nergens voor geplaatst heeft. Ze is wel zeker van een ticket voor het WK allround in Hamar. Dat hefet ze verdiend op basis van het klassement dat is opgemaakt over de 1500 en de 3000 meter. Datzelfde geldt voor Wüst. Het derde ticket voor het WK allroud is eind januari te verdienen bij het NK allround.