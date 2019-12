Kramer en de Vries komen niet in de buurt van het podium op 1500 meter

Kramer reed in de laatste rit tegen Roest en kwam met 1.47,13 niet verder dan de zevende tijd. De Vries reed al eerder en werd in 1.47,81 achtste. Voor De Vries zijn de driuven zuur: hij haalde op de 1500 meter ook al geen WK-ticket. Kramer wel. Die werd tweede op die afstand.

De tijd van Krol was een hele snelle. Hij zat maar een halve seconde boven het baanrecord op de 1500 meter, terwijl de omstandigheden zaterdag zwaar waren op Thialf. De luchtdruk was hoog en dus werden er over het algemeen geen hele snelle tijden gereden.

Tjerk de Boer eindigde als veertiende. Jur Veenje uit Garijp werd zestiende, in een nieuw persoonlijk record: 1,49,91. Wereldrecordhouder Kjeld Nuis was niet fit en deed niet mee.