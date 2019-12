Femke Kok verrast met brons op 500 meter, achter De Jong en Leerdam

Letitia de Jong is ook zeker van de WK afstanden. De kans dat De Jong en Kok mee mogen doen aan de Europese Kampioenschappen in Thialf is ook groot. Ze zijn daarvoor nog afhankelijk van de andere afstanden. Een zogenaamde matrix bepaalt wie er mee mogen doen. Dat zijn er maximaal tien.

De grote teleurstelling op de 500 meter was Janine Smit uit Heerenveen. Vorig jaar werd ze Nederlands kampioen, maar nu kwam ze niet verder dan de tiende plek met 38,66. Michelle de Jong viel ook tegen. Ze werd zevende.

Femke Kok had vantevoren niet gedacht dat ze een startbewijs voor het WK zou krijgen. "Het is een seniorentoernooi, en het WK junioren is mijn belangrijkste doel. Maar mijn weekend kan niet meer stuk!"