De Elfstedentocht op een waterfiets? "Dat moet binnen 40 uur lukken"

"Bij de evaluatie hadden we het erover dat we zo'n mooi weekend gehad hebben", zegt Douwe de Vries. "We bedachten dat we wel weer wat wilden doen, maar dan wel iets dat nog niet eerder is gedaan. Toen kwamen we op de waterfiets."

Het plan is al serieus uitgewerkt. Hylke Zijlstra uit Koudum heeft een ontwerptekening gemaakt, en Hessel Fekkes gaat de waterfiets bouwen. "Het materiaal is er, maar we zoeken nog onderdelen, en het zou mooi zijn als een fietsenfabrikant die wil sponsoren."

Ze hebben zichzelf als doel gesteld om de tocht binnen 40 uur te doen. "Met de bierfiets hadden we berekend dat we 27 uur nodig hadden, maar toen liepen we twee uur voor op schema."

De vrienden willen de tocht in het pinksterweekend volbrengen.