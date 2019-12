Win jij de Fryske top 100 oliebollenbokaal?

Wie zitten er in de jury?

De presentatoren van de Fryske top 100 vormen de jury, samen met de juryvoorzitter. 's Ochtends van 9.00 tot 12.00 uur is dat Hidde Jonker. Die was in 2016 kandidaat in 'Heel Holland Bakt' en is nog steeds een enthousiaste thuisbakker. Tusken 12.00 en 15.00 uur is Reitse Spanninga de juryvoorzitter en van 15.00 tot 18.00 is dat Piet Paulusma.