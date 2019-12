Friese studenten in Franeker voor 87ste kerstcongres

Onno Pier Falkena @Onno_Falkena

Der is aardich belangstelling foar it 87e @Krystkongres fan de #Fryske #studinteferienings @BernlefBestjoer, @Aldgilles en #WSSFS Wageningen. It begjint earnstich mei de ûntfangst op it #stedhûs, mar letter steane ek #bierkriich, #dellekriich en #kabaretkriich op it programma.