Liefhebbers kunnen hart ophalen op miniaturenbeurs

Bijzonder dit jaar zijn de landbouwminiaturen van Meis Bekkema die helemaal zijn gemaakt van roestvrijstaal, op een schaal fan 1:10. Er zijn zo'n 50 stuks te zien.

"Dat is lastig materiaal om mee te werken", vertelt Nelleke Meindertsma van het Fries Landbouwmuseum. "Hij is ooit begonnen met een pannetje voor zijn dochter en legde zich later toe op landbouwmachines. Hij was heel precies in het namaken en werkte zo'n halfjaar aan een miniatuur, alle details kloppen."

Er is spul te zien op verschillende schalen. "Sommigen verzamelen alles op schaal, anderen verzamelen alles van één merk. Het zijn echt liefhebbers. Ook zijn er stands met Lego en een diorama, dat is een wereld in het klein. Alles beweegt en alles draait. Het is heel mooi om te zien, echt handwerk."