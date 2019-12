Omrop TIP: De Fryslân DOK 'Foar ik ferjit'

Eenzame en ongelijke strijd

Dochter Janneke geeft aan dat de nieuwe situatie ook op de kinderen een grote invloed had: "We waren best open tegen elkaar over de ziekte. Maar toch: we leefden ook langs elkaar heen en verwerkten de ramp die plaatsvond in ons gezin allemaal in onze eigen wereld."

Praten over zijn ziekte deed Tom niet veel. Uit de brieven die hij schreef aan zijn familieleden wordt duidelijk welke eenzame en ongelijke strijd hij voerde tegen Alzheimer.