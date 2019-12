Bolsward heeft de beste oliebollen; Drachten de slechtste

Drachten

De gebakkraam in Drachten aan het Museumplein kreeg het cijfer 4. Uit het juryrapport: "Een van de commentaren was "is als zand tussen de tanden". Ook een onsmakelijk uiterlijk."

De eigenaar van de kraam is Sophia Sipkema. Ze is niet erg onder de indruk van de kritiek: "De klant die bij je komt en daarna terug, daar doe je het voor. Dat is het belangrijkst want die proef het."

Een klant bij de kraam is het ermee eens: "Ze maakt een heerlijk bolletje. Helemaal niet vet, dat vind ik belangrijk." Volgens Sophie Sipkema is dat dan ook haar grote geheim: "Ik maak geen vette oliebollen. Wil je die, dan moet je ergens anders heen gaan. We leveren een constante kwaliteit. Alles is altijd exact hetzelfde."